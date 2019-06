Nederland plaatst zich voor finale Nations League na 3-1 zege op Engeland

Bondscoach Ronald Koeman begon met vier oud-regio spelers in de basis. Oud-Spartanen Marten de Roon, Denzel Dumfries, oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum en Arkelaar Frenkie de Jong begonnen allen vanaf de aftrap aan het duel met Engeland. Oud-Sparta-middenvelderKevin Strootman viel in de 114e minuut nog in. Feyenoorders Kenneth Vermeer en Tonny Vilhena bleven de gehele wedstrijd op de bank.

In de eerste helft bood Nederland de Engelsen de uitgelezen kans op de 1-0. Ajacied Matthijs de Ligt verspeelde de bal eenvoudig en tackelde Marcus Rashford waardoor scheidsrechter Clément Turpin niets anders kon dan een strafschop toewijzen aan Engeland. Vanaf elf meter bleef Rashford ijzig koel en zette de Engelsen op 1-0. In de tweede helft maakte De Ligt zijn fout goed door in minuut 73 een hoekschop van Depay in het Engelse doel te koppen en zodoende de stand gelijk te trekken en een verlening af te dwingen.

In die verlenging snoepte Depay de bal af van John Stones. Zijn inzet werd nog gekeerd door doelman Jordan Pickford, de rebound ging via invaller Quincy Promes en Engelsman Kylie Walker in het Britse doel voor de 2-1. In de tweede helft scoorde Promes dan wel door een pass van Depay in het lege Engelse doel te schieten.

Door de zege speelt Nederland aanstaande zondag om kwart voor 9 tegen Portugal in de finale van de Nations League. Portugal versloeg woensdag Zwitserland met 3-1 en plaatste zich al voor de finale.