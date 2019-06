30 jaar na de SLM-ramp: 'Ik mis mijn broer nog elke dag'

Onder de slachtoffers waren spelers van het 'kleurrijk elftal', topvoetballers met een Surinaamse achtergrond. Twee van hen zijn Rotterdammers: Andro Knel en Wendel Fräser. Knel speelt bij NAC Breda en Fräser had net een contract getekend bij het SVV.

Fräser voetbalde nog regelmatig op de pleintjes van Rotterdam-West. "Hier op dit veld trainde Sparta overdag", zegt Hille Fräser, het jongere broertje van Wendel. "En 's avonds kropen we onder het hek door en hij was er vaak bij. Dan liet hij trucjes zien die je soms nodig had op het veld."

Vol trots vertelt Hille over zijn oudere broer. "Hij had echt een doel. Om het te gaan halen", legt Hille uit.

Mocht niet

Door zijn talent viel Fräser op bij andere clubs. Dick Advocaat haalde hem daarom naar SVV, dat net gepromoveerd was naar de Eredivisie. Daar zagen ze het eigenlijk niet zo zitten dat hun nieuwe speler naar Suriname zou afreizen.

"Daar baalde Wendel wel van", blikt zijn broer nu terug. "Er zaten heel veel vrienden van hem bij."

Toen een paar spelers afvielen werd Fräser nog een keer gevraagd. En toen kon hij wel gaan.

Dag van de ramp

De zevende juni van 1989 staat nog diep gegrift in het geheugen van Hille Fräser. Hij was aan het werk, als 16-jarige. "Ik werkte in Rotterdam-Zuid, waar ik een bijbaantje had. Een grote fabriekshal met een radio. Je kent het wel. Toen hoorde ik plots iets over een vliegtuigongeluk."

Als het blijkt dat het gaat om een toestel van SLM belt Hille meteen naar huis, in Rotterdam-West. Daar kreeg hij te horen dat hij 'beter naar huis kon komen'.

"Ik ben niet eens met de metro gegaan. Ik ben zo naar Rotterdam-West gerend. Met tranen in mijn ogen. Toen ik thuis kwam stond de hele hal vol met mensen."

Onduidelijkheid

Daarna brak een periode van onduidelijkheid aan. Is Wendel Fräser nog in leven?

Dat wordt nog eens versterkt doordat de naam van Wendel bij een van de andere slachtoffers wordt getoond in de media.

"Er was nog wel een sprankje hoop", weet Hille nog. "Maar een paar dagen later kwam alsnog het slechte nieuws."

Plezier in voetbal

Er was veel mis met de DC-8 van SLM. Zowel de piloot als de co-piloot waren niet bevoegd. De gezagvoerder was te oud om te vliegen. De co-piloot vloog onder een valse naam en had geen geldig vliegbrevet.

"In die periode daarna ontwikkelt er wel een soort boosheid bij je", zegt Hille. "Je vraagt je af hoe dat kan gebeuren. Er is ook een gevoel van onrecht. Het heeft me altijd dwarsgezeten."

Hille probeerde het zelf ook als voetballer, maar heeft het profvoetbal uiteindelijk niet gehaald. "Net niet", zegt hij.

Het plezier van het voetballen was helemaal weg na de dood van zijn broer, legt Hille uit. "Je krijgt zo'n dreun. Ik was bijna gestopt. Ik mis het gewoon bijna elke dag. En doordat het plezier in voetbal weg was, werd ik eigenlijk een soort broodvoetballer. De passie was gewoon weg."

RTV Rijnmond sprak met Hille Fräser vijf jaar geleden voor de radiorubriek Dag van Toen in Rijnmond Nu.