Parkeerchaos in Rotterdam-Charlois, maar verzet tegen invoering betaald parkeren

Ronald Tol (Gebiedscommissie Rotterdam-Charlois) over het parkeerprobleem in Charlois

Geparkeerde auto's die verhinderen dat andere geparkeerde auto's weg kunnen rijden. Dubbel parkeren, parkeren op een geel onderbroken streep of in het gras. Het klinkt allemaal ondenkbaar, maar in Rotterdam-Charlois is dit dagelijkse kost.

Wijkbewoners zijn al een tijd klaar met deze parkeerchaos. Daarom zijn er het afgelopen jaar meerdere bewonersbijeenkomsten georganiseerd om de parkeerproblematiek aan te pakken. Zo konden bewoners donderdagavond, in gesprek met leden van de gebiedscommissie Charlois, voor de laatste keer hun stem laten horen.

De wijkbewoners leken het er over één ding bijna unaniem eens: een beoogde maatregel, de invoering van betaald parkeren, is geen optie. "Ik vind het een aanfluiting om er nu mee te komen, omdat er niet is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de parkeerdruk terug te brengen met simpel nadenken", zegt een van de wijkbewoners.

Zo worden oplossingen zoals handhaving en meer parkeerplaatsen aanleggen gesuggereerd. Wijkbewoners denken dat als betaald parkeren in Charlois wordt ingevoerd het probleem slechts naar een andere wijk verschuift. "Betaald parkeren is niet dé oplossing", denkt een vrouwelijke bewoner.

Op de bijeenkomst is er toch ook iemand vóór betaald parkeren. "In het begin twijfelde ik ook over betaald parkeren, maar ik hoorde vanavond dat er een onderzoekje is geweest met een scanauto. Daaruit blijkt dat zo'n 400 auto's hier staan, die niet in de wijk thuis horen", vertelt een man. "Als je betaald parkeren gaat invoeren komen die automobilisten niet meer."

Eventueel kijken naar extra mogelijkheden

Tol benadrukt dat de invoering van het betaald parkeren zeker nog niet definitief is. Op 15 juli moet daar meer duidelijkheid over komen. "Mocht betaald parkeren worden ingevoerd en blijken dat ook dit niet voldoende is om de parkeerdruk weg te nemen, dan gaan we kijken naar extra maatregelen."

Tot die tijd is het in Charlois nog 'vechten' om een parkeerplek. "Er zijn mensen die 's avonds niet meer weg durven. Als je 's avonds weg gaat, dan heb je geen plek meer", zegt Tol.