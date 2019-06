Nauwelijks slaap voor leerlingen Grafisch Lyceum: 'We maken een zombiegame'

Verslaggever Jacco van Giessen op bezoek in het Grafisch Lyceum.

Het lokaal ruikt muf en dat is niet gek: hier wordt 72 uur lang keihard gewerkt.

Rotterdamse studenten van het Grafisch Lyceum zijn verwikkeld in een zware strijd. Ze doen mee aan een wedstrijd tegen studenten uit Utrecht en Ede en moeten in 72 uur tijd een game maken. Ze slapen op school, op matrassen in de gang, en zetten alles op alles om de winst binnen te halen.