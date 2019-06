RopaRun-team 92 op weg naar Parijs: 'altijd weer een avontuur'

Uitzwaaien RopaRun-team 92 'Binnenmaas Run For Life'

Ruim 8 duizend hardlopers, fietsers en andere teamleden doen dit pinksterweekend mee aan Roparun. De eerste teams starten op zaterdag om 12.00 uur in Hamburg en 11.30 uur in Parijs. Vrijdagochtend vertrok team 92 uit Mijnsheerenland daarom naar de start in Parijs.

Het team heeft dit jaar bijzonder vervoer, ze gaan naar Parijs in een oude, omgebouwde stadsbus. Aan boord blijkt aan niets gebrek: broodjes, frisdrank, dozen vol bananen en veel meer.

"Aan alles is gedacht, je kunt het zo gek niet bedenken", vertelt teamcaptain Erik de Ruiter. "Dit is een stadsbus, aangekocht op een veiling. Deze bus is omgebouwd tot megacamping."

Er kan zelfs geslapen geslapen worden in de bus. De tien bedden staan klaar. Er is ook een douche ingebouwd.

"We doen nu voor de achttiende keer mee. Deze editie hebben we veel nieuwe teamleden. Het is altijd weer een avontuur."

Het hele team bestaat uit 25 leden. Daarom rijden er ook twee kleinere busjes mee. Het team hoopt met de deelname geld op te halen. "Vorig jaar haalden we 20 duizend euro binnen, nu gaan we daar zeker overheen. Minimaal 23 duizend euro."