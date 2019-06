Na plotselinge dood van haar vader runt Diana boksschool: 'ik ga niet neer'

Frans van den Heerik was Boxing '82 en Boxing '82 was Frans van de Heerik. Tot de kleurrijke bokscoach in april onverwacht kwam te overlijden. Het ging na het overlijden van vader Frans aanvankelijk niet zo goed met de beroemde en beruchte boksschool uit de Rotterdamse Afrikaanderwijk.

Dochter Diana heeft na het verwerken van de harde klap de handschoen nu opgepakt en zet de boksschool van haar vader voort.

"Het was hier als een kaartenhuis in elkaar gepleurd", zegt een 90-jarige vaste bezoeker van de boksschool. Hij traint drie tot vier keer per week. "Nu proberen we het weer op te bouwen."

Eye of the Tiger

"Het eerste nummer dat ik opzet als ik hier ben is altijd een eerbetoon aan mijn vader", vertelt Diana ter plekke. "Eye of the Tiger, van de Rocky-films. Ik krijg er altijd kippenvel van."

Alles aan Boxing '82 herinnert Diana aan haar vader. Ze wil zijn gedachtegoed in ere houden, maar om te overleven zijn enkele veranderingen nodig.

"Het moet altijd een old school boksschool blijven, maar je moet ook met de tijd meegaan. Ik wil overdag boksles gaan geven aan dames, of zumbalessen. Misschien ook boks clinics voor bedrijven."

Weer opstaan

Neergaan is niet erg, zolang je maar weer opstaat, stelt Diana. "Maar ik ga niet neer."

Boxing '82 runnen is heel vanzelfsprekend voor haar, al wordt het vaak door buitenstaanders gezien als een mannenwereld. "Ik kom hier al van kinds af aan."

De oude garde van de boksschool wil ook nog wat meegeven: "Het is gezellig hier, maar je moet er ook eens de beuk in gooien. Je komt hier niet om een taartje te eten."