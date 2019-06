Na Hells Angels en Satudarah ook motorclub No Surrender verboden

De inval in Vlaardingen in 2016. Archieffoto: MediaTV

Na de Hells Angels en Satudarah is ook No Surrender door de rechter verboden. Volgens de rechtbank in Assen is de motorclub een gevaar voor de openbare orde.

Justitie had om het verbod en de ontbinding van de motorclub gevraagd. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de gedragingen van No Surrender in strijd zijn met de openbare orde. Niet alleen de vereniging, maar ook de afdelingen die 'chapters' en de 'brotherhoods' worden genoemd moesten daarom verboden worden.

Ook in onze regio kwam No Surrender geregeld in opspraak. Zo zouden leden zijn betrokken bij geweldsincidenten in Schiedam en Ridderkerk. In Vlaardingen werden wapens en drugs gevonden bij een inval in een loods van de club.