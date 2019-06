Poldervaart blikt terug: 'Vertrek bij Excelsior was niet op basis van emotie'

Adrie Poldervaart besloot enkele maanden geleden om zijn contract in te leveren als trainer van Excelsior. Hij hoopte op een schokeffect, zodat zijn club in de eredivisie zou blijven. Dat gewenste effect bleef uit.

Onder trainer Ricardo Moniz zakte Excelsior onder de degradatiestreep, en in de play-offs volgde degradatie door toedoen van RKC Waalwijk. Tot verdriet van de trainer die aan het seizoen begon.

"Het doet mij veel," blikt Poldervaart terug op het slot van het seizoen. "Omdat het mijn club is. Ik ben opgestapt, heb mijn contract ingeleverd en hoopte daarmee te bewerkstelligen dat de club zou opstaan en er in zou blijven. Daar had ik het volste vertrouwen in. Het einde is pijnlijk en confronterend. Ik ben aan het seizoen begon en ik ben iemand met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Alle ingrediënten waren er om er iets moois van te maken. Dat hebben we met z'n allen achterwege gelaten."

Ratio boven de emotie

Excelsior stond na de nederlaag tegen NAC Breda nog altijd boven de degradatiestreep. En het had evenveel punten bij elkaar gesprokkeld als het seizoen ervoor. Toch stapte Poldervaart op. Was het een keuze vanuit de emotie? Schijn bedriegt, volgens de trainer:

"Puur naar cijfers kijkend was het niet zo slecht. Maar het gevoel wat ik had speelde al langer. Maar het besluit was niet op basis van emotie. Ik ben een zeer rationeel denkend mens, daarom botst dat weleens met mensen die alleen op basis van emotie handelen en conclusies trekken. Ik doe altijd de ratio boven de emotie plaatsen."

Bekijk hierboven het gehele gesprek dat Adrie Poldervaart voerde met verslaggever Cris Rolandus.