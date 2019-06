Eigen show op Radio Rijnmond voor Marja van Katendrecht

"Ik mag de komende vier weken mijn eigen radioprogramma doen, steeds op vrijdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur," jubelt ze.

Van Katendrecht is vooral van plan de luisteraar te betrekken. Ze hoopt dat haar luisteraars spelletjes meespelen en inbellen.

"Voor als u iets wilt vertellen, u ergens mee zit, u iets zoekt of kwijt bent of omdat u iets ergens van vindt. Dat is toch prettig? Ik hoop dat u de hoorn even van de haak trekt en dat we elkaar mogen spreken."

Bellen kan vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur naar Rijnmond: 010-4364436.