Veel gebreken in nieuwbouwhuizen Maassluis en Hendrik-Ido-Ambacht

Het gaat om gebreken als slecht schilderwerk, krassen in ramen, en deuren die niet goed op slot kunnen.

De belangenvereniging onderzocht bijna 14 duizend nieuw opgeleverde huizen in 170 gemeenten. In Maassluis werden gemiddeld 31 fouten per huis gevonden, in Hendrik-Ido-Ambacht 29. Het landelijk gemiddelde ligt op 21 gebreken per opgeleverde woning.

"Het is de hoogste tijd dat het aantal bouwgebreken afneemt", laat de vereniging weten. De meeste fouten lijken te worden gemaakt door een hoge werkdruk, gebrekkige coördinatie en schaarste aan personeel.