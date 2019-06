OM stuurt brief aan vermoorde Humeyra

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft afgelopen week per ongeluk een brief gestuurd naar de vermoorde tiener Humeyra. Het OM zegt de fout zeer te betreuren en wil een gesprek aangaan met de nabestaanden.

In de brief wordt gezegd dat het contactverbod dat Bekir E. had van kracht blijft. Bekir E. zit vast voor de moord op het 16-jarige meisje, in december vorig jaar. Volgens justitie had de brief aan de nabestaanden moeten worden geadresseerd.

In het schrijven wordt gesteld dat Bekir E. zijn hoger beroep heeft ingetrokken. Hij was eerder veroordeeld voor de mishandeling van Humeyra. Het slachtoffer zou recht hebben op een schadevergoeding.

Pijnlijk

Het OM schrift in een reactie: "Deze week is tot onze grote spijt door het Openbaar Ministerie een slachtofferbrief verstuurd geadresseerd aan Humeyra. Het ontvangen van de brief moet uitermate pijnlijk zijn voor de familie van Humeyra."

Hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en de officier van justitie die de moordzaak onder zijn hoede heeft willen nu hun excuses aanbieden in een persoonlijk gesprek met de nabestaanden.

Volgens advocate Nelle Stolk, die de familie bijstaat, hebben zij de uitnodiging nog in beraad. "Het weinige vertrouwen in politie en justitie dat er nog was, is in één klap weggevaagd."

Volgens Stolk vond de familie het verschrikkelijk om de brief gericht aan Humeyra te moeten ontvangen. "Haar zus is volledig dichtgeklapt. Die kan niet meer praten."

Volgens de advocate is het wel verstandig als de familie en justitie in Rotterdam met elkaar in gesprek blijven.