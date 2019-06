Maaltijdbezorgers krijgen rijles: 'maar we maken ze niet nog sneller'

Cijfers wijzen uit dat het aantal ongelukken stijgt nu steeds meer mensen eten laten thuis bezorgen. Vorig jaar gebeurden er in heel Nederland 116 ongelukken met maaltijdbezorgers.

"Al onze bezorgers zitten op een druk tijdstip op de weg", zegt Marianne Kemps van Domino's. "We moeten ze leren anticiperen op druk verkeer en bewust worden van hun gedrag."

De bezorgers van Domino's kregen al online cursussen over verkeersveiligheid. Maar Veilig Verkeer Nederland, de elf ketens en de verzekeraars achten de tijd rijp om het verkeersbeleid nog serieuzer aan te pakken.

Samen deden ze daarom al een proef in Overijssel. Er werd daar meegereden met bezorgers en een video van een rit gemaakt. Die beelden werden vervolgens besproken. "Bezorgers vinden het heel leuk om dat terug te zien."

Die proef moet nu landelijk worden uitgerold.

Skills

De aangenomen medewerkers hebben al certificaten gehaald als ze in dienst komen. Zonder zouden ze niet mogen rijden. Toch wil Domino's ze meer leren.

"Als je maaltijdbezorger bent komen er andere skills bij het rijden kijken. Neem onze e-bike, daar zit een tas voorop. Daar moet je wel mee leren fietsen."

Het is in ieder geval niet de bedoeling van de lessen om de bezorgers sneller te maken. "Natuurlijk wil iedereen z'n of haar pizza nog sneller, maar veiligheid is het belangrijkst."