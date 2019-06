Blindgangers: onderzoek in het havengebied

Joost Martens van de gemeente Rotterdam over verdachte gebieden in de haven

Jeroen van Meel van het Havenbedrijf over onderzoek in haven

Joost Martens van de gemeente Rotterdam legt uit: "Toen de mensen in 1988 onderzoek hebben gedaan, hadden ze die gegevens niet. Ze gebruikten kaartjes van de bommenploeg uit de oorlog, maar nu blijkt dat die bommenploeg geen toegang had tot het havengebied."

Aan de nieuwe bommenkaart van Rotterdam is jaren gewerkt. De onderzoekers hebben nu wel toegang gekregen tot de gegevens over het havengebied. "Het is ook logisch dat het verdacht gebied is", zegt Martens, "de haven was het doel van de geallieerden. Niet de stad."



Aflevering 4 vangaat over de Rotterdamse haven. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft aanvullend onderzoek laten doen naar de na-oorlogse geschiedenis van het gebied. De resultaten zijn verwerkt in de bommenkaart van de gemeente. Ook het Havenbedrijf moet regelmatig bodemonderzoek laten doen als er werkzaamheden staan gepland.

"We doen dit soort onderzoeken zo'n tien tot vijftien keer per jaar", aldus Jeroen van Meel van het Havenbedrijf Rotterdam. Met Van Meel varen we naar Heijplaat. Daar moet een kademuur vervangen worden op een plek die verdacht is volgens de bommenkaart.

Kade vol gaten

Het Sliedrechtse bedrijf Van den Herik doet daar metingen om de bodem in kaart te brengen. In de hele kade zijn gaten te zien. Het zijn de gaten waardoor de zogeheten sondeerstang de bodem in wordt gedrukt.

Didier Meisner van Van den Herik: "Wij doen dieptedetectie door middel van die sondeerstang. Tijdens het naar beneden drukken, kijkt een deskundige mee en ziet de verstoringen van het aardmagnetisch veld. Zo ziet hij op tijd of hij moet stoppen."

Door alle metingen bij elkaar te leggen, kunnen de experts de omvang van zo'n verstoring inschatten. Het kan te groot of te klein zijn, om een bom te zijn. Meisner: "Of er komt uit dat het gelijkend op een bom is. Dan kunnen we de locatie niet vrijgeven en adviseren de opdrachtgever om de plek te benaderen."

In dat geval moet de grond dus open. Aan Jeroen van Meel van het Havenbedrijf de vraag hoeveel bommen er zijn aangetroffen bij de onderzoeken in het havengebied. Het antwoord is duidelijk: "Nul."