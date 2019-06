De polder in met Chris Natuurlijk

Van de weidse polders in Midden-Delfland geniet je het meeste op de fiets. Chris Natuurlijk doet daarom een stukje van de boerderijenroute, een nieuwe fietsroute langs historische boerderijen in Midden-Delfland.

De presentatie van de route is op 15 juni tijdens Midden-Delfland Dag. In Chris Natuurlijk een voorproefje.

IJsvogels op de Dag van het Kasteel

Rhoon heeft een echt kasteel en daar zijn de inwoners van Rhoon best trots op.

Op de Dag van het Kasteel , traditioneel op Tweede Pinksterdag, openen eigenaren en beheerders van kastelen en landgoederen de poorten. Zo ook de Stichting Kasteel van Rhoon. In Chris Natuurlijk hoor je zaterdag 8 juni wat je dan allemaal kunt doen in en om het kasteel.

Het landgoed rondom het kasteel is in beheer van het Zuid-Hollands Landschap. Je leert het beter kennen als je - net zoals Chris Natuurlijk - de IJsvogelroute doet.

Lang verwacht, toch gekomen

Al in 2008 bedacht Bianca Boer een idee voor een roman. Die roman is er nu pas.

In Chris Natuurlijk vertelt de in Rotterdam wonende Boer over het schrijfproces van Draaidagen .

De schrijfster debuteerde in 2007 met de verhalenbundel Troost en de geur van koffie. In 2010 verscheen haar dichtbundel Vliegen en ander vogels. Draaidagen is de debuutroman van Bianca Boer.

Chris Natuurlijk is zaterdag 1 juni van 08:00 uur tot 09:00 uur te horen op Radio Rijnmond en is ook terug te luisteren als podcast.