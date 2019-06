Nieuw pleidooi oeververbinding Ridderkerk-Krimpenerwaard

De coalitie van onder meer de gemeente, ondernemersverenigingen en bewonersorganisaties heeft een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat. Half juli wordt een besluit verwacht over de komst van de oeververbinding. De variant concurreert met een oeververbinding tussen Rotterdam-Feijenoord en de Kralinger Esch.

In de brief worden verschillende redenen geven waarom de coalitie vindt dat hun optie de beste is. "Ten eerste is de Oost-Oost-oeververbinding de snelle, duurzame en goedkope variant om een aantal essentiële knelpunten te verlichten of op te lossen. Zoals de files op de Van Brienenoordbrug, de Algeracorridor en het weefvak A15/A16."

De verbinding bij Ridderkerk-Krimpenerwaard zou verder goed zijn voor de economische ontwikkeling van de regio.