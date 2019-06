Rotterdam toen en nu: gebouw Rotterdamse Lloyd

Wat is nog over van Rotterdam van weleer? Het centrum is grotendeels opnieuw gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe zit dat op andere plekken? De vergelijking kunnen we maken door het werk van fotograaf Frans van Dijk, die tussen 1910 tot 1970 vooral bedrijven en industrie vastlegde. Deze week elke dag zo’n plek: toen en nu. Vandaag: de Rotterdamse Lloyd.