Martin van Geel algemeen directeur Willem II

De eredivisieclub uit Tilburg heeft zijn komst vrijdag bevestigd. De 58-jarige Goirlenaar keert terug bij de club die als een rode draad door zijn loopbaan loopt. Als speler kwam Van Geel, verdeeld over twee periodes, 166 keer uit voor de Tricolores. Van 1995 tot 2002 zwaaide hij als technisch directeur de scepter. In die periode bereikte Willem II haar grootste sportieve succes: deelname aan de Champions League.

De presentatie van Van Geel in Tilburg vindt plaats op maandag 1 juli. Tot die tijd is hij nog werkzaam bij Feyenoord, waar Sjaak Troost op (interim-basis) zijn taken overneemt .