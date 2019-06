Journalist Hans Klippus: 'Excelsior meeste pech met VAR'

Journalist Hans Klippus heeft een boek geschreven over het eerste jaar van de Video Assistant Referee (VAR) in de eredivisie. Zijn opvallende conclusie: Excelsior was zonder de VAR niet gedegradeerd.

"Excelsior heeft het meest last gehad van de VAR", zegt de auteur van So VAR, So Good. "Zij hebben pech gehad met gevallen die in mijn ogen niet klopten. Dat heeft de club punten gekost."

Klippus vervolgt: "Ze hadden denk ik drie a vier punten meer kunnen hebben rond de winterstop, dan sta je direct een paar plaatsen hoger."

De journalist neemt Excelsior - FC Utrecht (3-3) als voorbeeld. De bezoekers kregen bij een 3-2 tussenstand een penalty. "De VAR besliste dat een overtreding niet buiten het strafschopgebied maar binnen het strafschopgebied was, dus penalty. Maar de VAR keek niet of het wel een overtreding was, en dat was het niet. Een foute beslissing. Dat is niet meer terug te draaien."

