Vliegen vangen voor onderzoek op Heijplaat

De vliegenoverlast op Heijplaat steekt weer de kop op. Het is enige tijd stil geweest in de wijk, maar de laatste tijd is de overlast weer sterk in hevigheid toegenomen, zeggen bewoners.

Bij milieudienst DCMR kwamen afgelopen weekend meer dan 50 klachten binnen. De vraagt blijft: waar komen deze gevleugelde diertjes nou eigenlijk vandaan?

De gemeente Rotterdam gaat een onderzoek instellen. Daar hebben ze de hulp van de bewoners van Heijplaat bij nodig.

"In het wijkgebouw De Huiskamer kunnen bewoners buisjes ophalen en daar de vliegen die ze vangen indoen", zegt Brigitte Moratis Persvoorlichter van Stadsbeheer. "Dood of levend, dat maak niet uit. De buisjes kunnen weer bij De Huiskamer worden ingeleverd."

Veel bewoners hebben nog geen weet van de buisjes. "Ik weet mijn god niet waar ik het buisje moet halen", geeft een buurtbewoner aan.

Niet iedere bewoner heeft er even veel vertrouwen in. Het is niet het eerste onderzoek dat gedaan wordt. "Dat heeft totaal geen zin", zegt een bewoner over het nieuwe onderzoek. "Dan lever je het buisje in en dan doen ze er weer niks mee. Zo gaat dat hier altijd op Heijplaat."

Het is nog niet duidelijk wanneer de resultaten van het onderzoek verwacht kunnen worden.