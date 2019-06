Prinses Beatrix viert 250 jaar Bataafsch Genootschap

Prinses Beatrix was vrijdagmiddag te gast op het stadhuis van Rotterdam. Ze was aanwezig bij het 250-jarige jubileum van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte.

De prinses is de beschermvrouwe van het genootschap, dat opgericht is op 3 juni 1769. Het Rotterdamse genootschap is een van de oudste genootschappen van Nederland.

De ongeveer 400 leden kunnen per jaar naar meerdere lezingen die het genootschap organiseert. Alle leden hebben 'een affiniteit met de wetenschap'.

Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte staat in Nederland bekend als een instantie die een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van de wetenschap en industrie in Nederland, en vooral Rotterdam.