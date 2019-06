Pinksterweekend in het teken van 28e Roparun

Dik achtduizend hardlopers, fietsers en teamleden nemen tijdens het pinksterweekend deel aan de 28e editie van de Roparun. Via RTV Rijnmond is maandag de finish te volgen.

De eerste teams starten op zaterdag om 12:00 uur in Hamburg en op zaterdag om 11:30 uur in Parijs. Alle teams finishen vervolgens op maandag 10 juni tussen 12:00 en 19:00 uur op de Binnenrotte in de Rotterdamse binnenstad.

Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker en hun directe omgeving.

De achtduizend deelnemers en vijfhonderd vrijwilligers zetten zich – vaak al jaren achtereen – in voor een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Vorig jaar was de opbrengst meer dan vijf miljoen euro.

Vanuit Hamburg starten zaterdag honderd teams en in Parijs staan 221 teams aan de start. Nieuw dit jaar is de halve Roparun, met twee teams aan de start in Almelo. Elk team telt ongeveer vijfentwintig deelnemers, onder wie acht lopers. Zij lopen in tweede dagen ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer, oftewel meer dan anderhalve marathon.

RTV Rijnmond besteedt ook dit jaar veel aandacht aan het evenement. Op Radio Rijnmond wordt op zaterdag, zondag en maandag geflitst met verslaggevers van Roparun Radio. De finish op maandag (Tweede Pinksterdag) is tussen 14:00 en 19:00 uur te beluisteren. Beelden van die finish zijn tussen 14:00 en 17:00 uur te zien op TV Rijnmond en rijnmond.nl.

De Roparun is ook te volgen via de livestream van de Roparun die start op vrijdag 7 juni en eindigt op maandag 10 juni, 19.00 uur.