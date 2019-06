Grote verslagenheid bij tuinders: Dordrecht trekt stekker uit volkstuin

Foto: Vrije Tuinder in Dordrecht

"Het raakt mij enorm", zegt Gijs Zevenhoven, voorzitter van de Vrije Tuinder in Dordrecht. De volkstuintjes aan de Reeweg Zuid moeten wijken voor woningen. "Ik weet niet hoe ik hiermee moet omgaan."

De verslagenheid is groot, zegt de voorzitter. Al jaren zijn de tuinders in gesprek met de gemeente. De wethouder heeft donderdagavond de knoop doorgehakt. Hij wil dat de tuinders 1 december 2019 weg zijn. En het gewenste alternatief, een verhuizing naar de Domela Nieuwenhuisweg, komt er niet. De verhuiskosten zijn te hoog.



Voorzitter Gijs Zevenhoven noemt het wanbeleid. De gemeenteraad had eerder 260 duizend euro beschikbaar gesteld voor een mogelijke verhuizing. Dat is te weinig voor de vereniging. Nu de bouwplannen voor de Reeweg Zuid dichterbij komen, moet de vereniging volgens verantwoordelijk wethouder Marco Stam echt weg.

"De tuinders hebben een waarde voor de stad", zei Stam donderdag. "Maar het is een investering van bijna vijfduizend euro per tuinder. Tegenover de jaarlijkse huur van honderd euro is dat nu al buitengewoon fors."

Over de 'wat nu' durft Zevenhoven niets te zeggen. De klap is nog te groot.