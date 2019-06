Bokslegende Rudi Lubbers in Rotterdam in het zonnetje gezet

Bokslegende Rudi Lubbers werd in de Rotterdamse Doelen in het zonnetje gezet

Rudi Lubbers was de speciale gast in de Doelen

Voormalig profbokser Rudi Lubbers was de speciale gast tijdens de Youfone Boxing in de Rotterdamse Doelen. De Noord-Hollander, die ooit uitkwam tegen Muhammad Ali, heeft een zware tijd achter de rug. Dit jaar werd bekend dat hij in een camper leefde in Bulgarije en dankzij een inzamelingsactie en hulp vanuit Nederland is hij teruggekeerd naar Nederland.