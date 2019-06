Danyo wint profpartij in de Rotterdamse Doelen tijdens Youfone Boxing

Delano James van boksschool Van 't Hof was de enige Nederlander die verloor in de Doelen

Stephen Danyo heeft tijdens zijn profpartij in de Rotterdamse Doelen tijdens de Youfone Boxing van Alexan Benidze gewonnen. De Rotterdammer wist de partij over acht ronden te winnen op punten.

Naast de profpartij werd er in de concertzaal ook een boksinterland tussen Nederland en Ierland afgewerkt. Ter voorbereiding op de Olympische Zomerspelen van Tokio 2020 gingen vijf boksers van Team NL de strijd aan met een aantal sterke boksers uit Ierland. Nederland won met 4-1.

Max van der Pas beet het spits af en won in de klasse tot 75 kilogram van van Emmet Brennan. In de tweede partij in de klasse tot 69 kilogram verloor Delano James van bokschool van't Hof uit Rotterdam van Aidan Walsh.

Arnhemmer Enrico Lacruz won van Wayne Kelly. Daarna was het de beurt aan

Peter Mullenberg in de klasse tot 86 kilogram en hij won van Kane Tucker. Tot slot maakte Rotterdammer Artjom Kasparian van Rotterdam Boxing tegen Paul McCullagh in de klasse tot 81 kilogram de 4-1 door overtuigend te winnen.

De organisatie van Youfone Boxing maakte na afloop van het evenement bekend dat er op 16 en 17 november weer een groot boksfestijn in Rotterdam wordt gehouden. De tweede editie van Gladiatoren aan de Maas en World Port Boxing wordt dan in het stadion van Excelsior gehouden. Stephen Danyo zal dan een profpartij van 12 ronden boksen.