Roparun van start in Parijs en Hamburg

Voor ruim 8000 hardlopers, fietsers en andere teamleden begint vandaag de 28e editie van de Roparun. De eerste teams starten op zaterdag om 12.00 uur in Hamburg en 11.30 uur in Parijs. Alle teams finishen op maandag 10 juni tussen 12.00 en 19.00 uur op de Binnenrotte in de Rotterdamse binnenstad.