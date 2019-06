Bij een ongeluk in de nacht van vrijdag op zaterdag in het dorp Groot-Ammers is een 23-jarige automobilist om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

De man botste op de Peppelweg in Groot-Ammers met zijn auto tegen een boom. Daardoor vloog de wagen in brand. Omstanders konden de man eruit halen. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet gelukt.

De verongelukte automobilist was 23 jaar en kwam uit het naburige dorp Langerak.