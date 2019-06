Minder padden door droge zomer

Dit jaar werden er in Delfland ruim 8 duizend amfibieën overgezet, terwijl dat er vorig jaar bijna 15 duizend waren. Er waren niet alleen minder padden, ook het aantal overgezette salamanders was lager dan vorig jaar.

Dat er minder salamanders waren, kan ook te maken met het toegenomen verkeer en de opmars van de Amerikaanse rivierkreeft, die een natuurlijk vijand is van de salamander.

De campagne tijdens de paddentrek was dit jaar van 22 februari tot en met 6 april. Vrijwilligers zetten toen amfibieën veilig over de weg. Dat gebeurde in Delfland onder andere in Maassluis, Maasland en Vlaardingen.