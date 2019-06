Onstuimige nacht op Roparun-terrein Parijs

Het Roparun-terrein in Parijs heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag veel last gehad van harde wind. Tenten waaiden omver. Ook de radiotent van Roparun Radio had het zwaar te verduren en moest door meerdere mensen op zijn plek gehouden worden.

Een depressie boven de Noordzee veroorzaakt niet alleen bij ons veel wind, maar ook in Noord-Frankrijk, België en Duitsland. Op het startterrein in Hamburg waaide het ook, maar veel minder hard dan in Parijs.

Op het Roparun-terrein in Parijs was het echt een onstuimige nacht. Verslaggever René Toonen vertelt zaterdagochtend dat veel mensen door het slechte weer erg slecht hebben geslapen.

De wind in Noord-Frankrijk neemt af. Radio Rijnmond-weerman Jules Geirnaerdt zegt zaterdagochtend dat de lopers uit Parijs ongeveer windkracht 4 in de rug zullen hebben. De lopers die vertrekken uit Hamburg, hebben zaterdag wind tegen.

De Roparun is de jaarlijkse estafetteloop om geld in te zamelen voor de zorg voor mensen met kanker. Er zijn twee startlocaties: Parijs en Hamburg. De finish is maandag in Rotterdam.