Burgemeester Aboutaleb op handelsmissie naar China en Japan

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is vanaf maandag in China en Japan. Dat meldt de gemeente Rotterdam. Hij gaat mee met een handelsmissie, die begint in Shanghai.

De havenstad is al veertig jaar een partnerstad van Rotterdam. De burgemeester geeft daar een presentatie over het ouderenbeleid in Rotterdam. Daarna wordt de reis vervolgd naar Tokio en Osaka in Japan. Aboutaleb spreekt daar met de Japanse vice-minister voor infrastructuur en transport.

China en Japan zijn belangrijke landen voor Nederland en Rotterdam. Eén op de drie tot vier containers in de Rotterdamse haven komt uit China. Beide landen staan daarnaast in de top-3 van investeerders in Rotterdam.

Met de handelsmissie gaan ook mensen mee van onder andere het Havenbedrijf, Erasmus MC en de Rotterdamse hogescholen.