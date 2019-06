Transavia-toestel maakt doorstart vanwege harde wind

De piloot van het toestel, dat afkomstig was uit het Portugese Faro, besloot vlak boven de baan de landing af te breken en nog een 'go around' te maken. Uiteindelijk is het toestel veilig op de Rotterdamse luchthaven geland.

Op het vliegveld stond zaterdagmorgen windkracht 7 uit het zuidwesten. Er waren windstoten vergelijkbaar met windkracht 9. Dat is stormkracht.