Documentaire over het nieuwe Erasmus MC: 'Alle personages hebben me echt geraakt'

Regisseur Marleine van der Werf op radio Rijnmond over de documentaire Het Nieuwe Ziekenhuis

De documentaire 'Het Nieuwe Ziekenhuis' is dit weekend te zien bij RTV Rijnmond. In de documentaire volgt regisseur Marleine van der Werf zes verschillende medewerkers rondom de renovatie en verhuizing van het Erasmus MC.

"Mensen worden steeds ouder", vertelt van der Werf. "Baby's die nu worden geboren worden gemiddeld honderd jaar. Dat vraagt ook heel veel van de gezondheidszorg. Het is heel interessant om te zien hoe het Erasmus MC met die toekomstvragen omgaat."

Van der Werf kreeg toegang tot verschillende afdelingen van het ziekenhuis. "Van de baby's op neonatologie tot artsen die onderzoek doen naar orgaantransplantatie. We hebben verschillende afdelingen in beeld gebracht. Alle personages hebben me echt geraakt."

De verhuizing van het Erasmus MC van vorig jaar maakte indruk op de regisseur. "Ze hebben in één dag het hele ziekenhuis verhuisd", aldus van der Werf. "En dat terwijl alles gewoon door moet blijven draaien. Dat was bijzonder."

De documentaire is komende zondag, op Eerste Pinksterdag, vanaf 17:00 uur te zien bij TV Rijnmond. De film wordt elk uur herhaald.