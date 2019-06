Waterpark Hellevoetsluis opnieuw getroffen door de harde wind

Het onstuimige weer en hoge golven op het Haringvliet zorgen opnieuw voor problemen bij Aquapark Splash in Hellevoetsluis. De opblaasspeeltoestellen in het water blijken niet bestand tegen de harde wind.

Aquapark Splash in Hellevoetsluis heeft het de laatste jaren zwaar te verduren als een storm over de regio trekt. Zo liep het waterpark bij een storm in 2017 nog grote schade op. Steigers braken destijds af en de plastic toestellen scheurden. De schade was volgens de eigenaar toen minstens 20 duizend euro.



"Helaas zijn we nu weer getroffen door de wind", laat de organisatie weten. "Zelfs met grote palen zijn we niet bestand tegen het geweld."

Het is nog niet bekend hoe groot de schade is. "We gaan kijken wat we kunnen redden", geeft Splash aan.