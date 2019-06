Pulsvissers uit Stellendam mogen niet alsnog pulsvissen

De negentien vissers uit onder meer Stellendam die het minister van Landbouw, Natuur en Visserij voor de rechter sleepte om langer te mogen blijven pulsvissen, hebben hun zaak verloren. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft bepaald dat ze niet alsnog langer gebruik mogen maken van de pulsvismethode terwijl het bezwaar daarop in behandeling is.

Bij pulsvissen wordt gebruik gemaakt van elektrische schokken waardoor vissen gemakkelijker zijn te vangen. Deze techniek is onlangs verboden door het Europees Parlement.

Het verbod ging voor deze groep vissers uit onder meer Stellendam op 1 juni 2019 al in, omdat hun tijdelijke vergunning eerder afliep. Vijf procent van de totale vissersvloot die volgens eerdere Europese regels mag pulsvissen mogen nog twee jaar doorgaan. De vissers die ze rechtszaak aangespannen hebben, vinden dat zij op deze manier onevenredig getroffen worden.



De vissers stelden dat ze de leningen voor de aanschaf van hun speciale vistuig nog niet hebben afbetaald en dat ze kosten moeten maken om over te stappen op een andere vistechniek. Ze lopen bovendien omzet mis. In de rechtszaak brachten de Stellendammers eerder naar voren dat de minister zou hebben toegezegd dat er een passend overgangstermijn zou komen om over te stappen op een andere vistechniek.

De vissers die de zaak zijn begonnen, vinden dat ze ten opzichte van andere groepen die langer mogen doorvissen onevenredig worden behandeld. De rechter gaat daar echter niet in mee. Ook vindt de voorzieningenrechter dat uit mededelingen van de minister niet kan worden opgepakt dat er daadwerkelijk toezeggingen zouden zijn gedaan over het langer mogen doorvissen met de pulsvismethode.