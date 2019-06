Op Karakter - Rotterdam Fund Racers halen bijna drie ton op tijdens Alpe d'HuZes

Tijdens Alpe d'HuZes beklommen afgelopen weekend in totaal vijfduizend deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend maximaal zes keer de berg in de Franse Alpen. "Onderweg word je in iedere bocht aangemoedigd", zegt Ed Roggeveen van de Rotterdam Fund Racers na afloop. "Vrijwilligers staan overal, met pannenkoeken, stroopwafels, mandarijnen. Overal word je vertroeteld."

De Rotterdam Fund Racers begonnen donderdagochtend om 05:00 uur aan hun tocht om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. "Ik was 's avonds om 17:30 uur terug, dus reken maar uit. We hebben in ieder geval wel wat gedaan voor dat geld."

Op Karakter

In de tv-serie Op Karakter volgde RTV Rijnmond vijf sportievelingen van de Rotterdam Fund Racers. Naast Roggeveen werd ook onder andere Monique de Jong gevolgd in haar aanloop naar het sportieve evenement. De Jong overwon borstkanker en een hersentumor, dus aan motivatie geen gebrek.

"Ik vond het minder beladen dan vorig jaar", zegt De Jong na afloop. "Ik zat er veel relaxter in en heb drie kwartier van mijn PR afgereden", vertelt ze. "Mensen vragen onderweg voor de hoeveelste keer ik naar boven fiets, maar ik ben al dankbaar dat ik hier mag zijn."

De sfeer op de Alpe is er één van de buitencategorie, weten de deelnemers. "Het is echt te gek als je door een soort erehaag wordt onthaald", zegt De Jong. "Dan denk ik: goh, het lijkt wel alsof ik de Tour de France gewonnen heb!"

"We hebben met de Rotterdam Fund Racers een enorm bedrag opgehaald", zegt Roggeveen. "Ik ben enorm trots dat ik daar deel van uit heb mogen maken."

In de zesde aflevering van Op Karakter bereikt de serie haar hoogtepunt met en sfeerverslag uit Frankrijk, waar documentairemaker Arjan Smilde zelf ook zesmaal de berg probeert te beklimmen. Spoiler: Dat is gelukt! De uitzending is zaterdag om 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt elk half uur herhaald.