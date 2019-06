Cricket: VOC de sterkste in regionaal onderonsje, belangrijke zege Excelsior '20

VOC heeft zaterdag in de topklasse tegen Sparta een overwinning geboekt. De Rotterdammers waren in eigen huis te sterk voor het cricketteam uit Capelle aan den IJssel. De thuisploeg won met 141 runs.

Sparta was na 63 runs al all out. Landskampioen VOC, de ploeg die aan de wedstrijd mocht beginnen, zette 204 runs op het bord. Jelte Schoonheim was belangrijk voor VOC door maar liefst 66 runs op zijn naam te noteren, nadat eerdere batsmen al vrij vroeg uit gingen.

Na zes wedstrijden heeft VOC in totaal zes punten gepakt. De Rotterdammers staan op de zesde plek. Sparta is negende en behaalde in zeven wedstrijden vier punten.

Topper

Excelsior '20 deed tegen HBS belangrijke zaken in de top van de ranglijst. De Schiedammers wonnen in Den Haag met 3 wickets van de gedeelde koploper. Excelsior '20 behaalden 201 runs (7 out), HBS maar 195 runs (4 out).

Na zeven wedstrijden heeft Excelsior '20 als gedeelde lijstaanvoerder tien punten, net zoveel als HBS en ACC. De ploeg uit Amstelveen heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.