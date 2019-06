Havenga met waterpolovrouwen nog niet zeker van Olympische Spelen

Arno Havenga baalt bij een eerder toernooi in 2016 (Bron: ANP - Gertjan Kooij)

De Nederlandse waterpolovrouwen hebben zaterdag een mogelijkheid voor plaatsing voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo niet gegrepen. Het team van de Rotterdamse coach Arno Havenga ging in de halve finale van de World League in Boedapest met 8-6 onderuit tegen grootmacht Verenigde Staten. De winnaar van de World League mag namelijk naar de Olympische Spelen.