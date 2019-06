Roparunners maken zich op voor eindspurt; lopers halen vrouw uit gekantelde auto

René Toonen meldt dat de laatste tien à vijftien teams al vanuit Parijs onderweg zijn naar de Belgische grens. "Het loopt veel te snel. Als we zo doorgaan, dan zijn we al om 10:00 uur op de Binnenrotte. Die gaat pas om 12:00 uur open." Maar Thoonen verwacht dat het nog een zware nacht voor de Roparunners zal worden.

De sfeer is prima, zegt Aad Hoogendijk. "We spraken net team 154, want die hadden een loperswissel hier. Ze zijn de nacht prima doorgekomen. Het was een beetje fris, maar verder was het goed te doen. En het is hier ook zalig weer. De temperatuur is fantastisch en de lopers zijn dolgelukkig."

'We lopen deze run voor hem'

De Roparun is bedoeld om geld op te halen voor de zorg voor mensen met kanker. "Onderweg kom je dan ook hele heftige verhalen tegen", gaat Hoogendijk verder.

"We spraken net met Cor, een chauffeur van een van de teams. Hij vertelde over iemand die vorig jaar zou meetrainen, maar dat ging niet door omdat hij de boodschap kreeg dat er kanker bij hem was geconstateerd."

Dit jaar was deze patiënt een van de mensen die dit team uitzwaaide vanuit Hamburg. "Het was volgens Cor een heel zwaar afscheid. Hij zag er slecht uit en het gaat niet goed met hem. We lopen dan ook deze run voor hem."

De lopers nemen een foto van de man mee naar Rotterdam, in de hoop dat Nelli Cooman een kus zal geven op de foto. "Omdat ze allemaal in gedachten bij hem zijn", vult Hoogendijk aan.

Gekantelde auto

Tussen het hardlopen door, heeft team 123 ook tijd om de helpende hand uit te steken. In het Belgische Halle heeft het team namelijk een vrouw uit een gekantelde auto gehaald.

Radio en televisie

RTV Rijnmond besteedt ook dit jaar veel aandacht aan het evenement. Op Radio Rijnmond wordt op zaterdag, zondag en maandag geflitst met verslaggevers van Roparun Radio.

De finish op maandag (Tweede Pinksterdag) is tussen 14:00 en 19:00 uur te beluisteren. Beelden van die finish zijn tussen 14:00 en 17:00 uur te zien op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.

