Nieuwe regenwormsoort voor Nederland ontdekt bij Dordrecht

In de Dordtse Biesbosch is een nieuwe soort regenworm voor Nederland ontdekt. Dat is bekend gemaakt in het NPO-Radio1-programma Vroege Vogels (BNNVARA).

Het gaat om de Engelse dwergworm (Murchieone Muldadi). De worm is 15 tot 25 millimeter lang. Ook zitten er een paar witte ringen om het dier.

De Engelse dwergworm is ontdekt door bioloog Anne Krediet. Die had meteen door dat hij iets opmerkelijks had gevonden. "Ik dacht dit is iets bijzonders. Ik had wel een paar ideeën, maar dat moet je toch eerst thuis controlen", zei Krediet bij Vroege Vogels.

"Dit soort dieren wordt zo weinig naar gekeken dat er niet eens foto's van op het internet staan. Er heeft nooit iemand een foto van gemaakt."

Er komen naar schatting zo'n 30 regenwormsoorten in Nederland voor.