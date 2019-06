Mogelijk beschonken bestuurder rijdt achterop geparkeerde vrachtwagen

Op de Olympiaweg in Rotterdam is zondagmorgen de bestuurder van een auto gewond geraakt bij een ongeluk. De bestuurder reed achterop een geparkeerde vrachtwagen.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet duidelijk.

Mogelijk is er alcohol in het spel. Volgens de politie gaf de blaastest aan dat de bestuurder gedronken had. Hoeveel alcohol in het bloed van het slachtoffer zit is niet duidelijk. Dat moet blijken uit een bloedtest.