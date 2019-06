Meer dan honderd klachten over 'gaslucht'

In Schiedam en Vlaardingen wordt zondag geklaagd over stank. Er wordt een soort gaslucht geroken, meldt de Veiligheidsregio. Bij de milieudienst Rijnmond (DCMR) zijn in de ochtend bijna 160 klachten binnengekomen.

Het blijkt alleen niet om gas te gaan, zegt de Veiligheidsregio, maar om een geurstof. Die stof wordt toegevoegd aan aardgas, zodat mensen door hebben dat er gas lekt.

De geurstof is afkomstig van chemicaliënbedrijf Arkema op de Vondelingenplaat. Door een fout is die stof nu vrijgekomen. De stof zelf is ongevaarlijk, meldt de milieudienst.

"Die stof ruik je heel snel", zegt een woordvoerder van de milieudienst. "Er is een liter gelukt bij Arkema. Daarna kwamen er veel meldingen binnen. Eerst vanuit Schiedam en Vlaardingen, maar later ook vanuit Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Pijnacker."

De stof is inmiddels opgeruimd. De milieudienst stelt een onderzoek in. Zo wordt er gekeken naar hoe de lekkage heeft kunnen gebeuren en of Arkema dat had kunnen voorkomen.