Hockeymannen met scorende Hertzberger langs België in Pro League

Onze zuiderburen namen snel afstand tot 0-2, waarna Oranje razendsnel sterk terug kwam. Nog voor de rust stond het gelijk en daarna liep Nederland uit tot 4-2. Verder dan de 4-3 en een spannende slotfase kwam België niet.

Hertzberger scoorde de 4-2 na een knappe solo waarin hij ook iemand door de benen speelde. "Het gebeurt niet zo vaak dat je mag scoren voor je land, en mijn familie zat ook op de tribune", vertelt de Rotterdammer over zijn treffer. "Het was een heerlijk moment, daar moet je van genieten toch?"

Ook de Rotterdamse keeper Pirmin Blaak was belangrijk voor Oranje met een paar goede reddingen. "Het is mooi dat we als keepers dit weekend echt konden excelleren, en waardevol zijn geweest voor onze ploeg", vertelt Blaak, die zag dat Nederland het fases lastig had. "Tactisch was vandaag misschien niet onze beste wedstrijd, maar het is heel lekker dat we deze over de streep trekken."

Naast Hertzberger en Blaak, maken ook HC Rotterdam-speler Diede van Puffelen en voormalig HC Rotterdam-speler Seve van Ass onderdeel uit van de selectie. Zij kwamen zondag echter niet in actie. Nederland won zaterdag ook in Antwerpen al van België met 0-4.

Bekijk hierboven de gehele interviews met Jeroen Hertzberger en Pirmin Blaak.