Twee gewonden bij drie schietpartijen in Rotterdam

Drie keer werd de Rotterdamse politie zondagavond en -nacht op meldingen van schietpartijen afgestuurd. Iets voor 19:00 uur raakte een man gewond aan de Hietkamp in Rotterdam-Zuid. Rond 21:30 uur werd er geschoten aan de Waldeck Pyrmontlaan in Rotterdam-Kralingen. Daarbij is een man in zijn been geraakt. Bij beide schietpartijen zijn verdachten aangehouden. Bij de derde melding vonden agenten alleen een huls.

Voor het schietincident vroeg in de avond aan de Hietkamp op Zuid is een man van 33 aangehouden in zijn woning aan de Lelienstein. Het slachtoffer was, nadat hij werd geraakt, eerst naar zijn huis aan de Oldegaarde gelopen. Daar belde hij de politie. Verdachte en slachtoffer zijn bekenden van elkaar en hadden mogelijk eerder al ruzie.

Bij een onenigheid tussen een groep mannen later op de avond aan de Waldeck Pyrmontlaan werd ook een vuurwapen gebruikt. Met veel politie op de wegen rondom de straat in Kralingen en een helikopter in de lucht, hielden agenten drie verdachten aan. Een van hen was in zijn been geschoten. Er is ook een auto in beslag genomen. De politie vermoedt dat die van een van de verdachten is.

In de nacht van zondag op maandag was ook een vuurwapen gebruikt in Rotterdam-West. Mensen belden de politie dat ze schoten hadden gehoord aan de Bartel Wiltonkade in de wijk Schiemond. Er zijn voor zover bekend geen gewonden, agenten vonden één kogelhuls.