Punaises in fietsbanden vertragen Politiek Rotterdam tijdens Roparun

"Dit incident krijgt ons niet klein", zegt hardloper Nadia Arsieni van de Rotterdamse D66 later op de ochtend tegen RTV Rijnmond. Op de getroffen fietsen zaten maandagochtend Eveline Goesten (D66), Jack van Amerongen (gebiedscommissie Delfshaven) en Stephan Metselaar. Gerben van Dijk is een van de chauffeurs van het team, dat met 25 leden startte vanuit Parijs. Ook Vincent Karremans (VVD) rent mee.

Team Politiek Rotterdam heeft al ruim 16 duizend euro opgehaald. Van Dijk blijft zelf optimistisch: "Positieve kant aan deze ellende: je kan langer doneren", schrijft hij.

Of de punaises daadwerkelijk opzettelijk over het parcours zijn uitgestort, is onduidelijk. Er is wel een officiële melding gemaakt en de organisatie is op de hoogte gesteld. Door andere teams te waarschuwen heeft Politie Rotterdam kunnen voorkomen dat er meer banden zouden sneuvelen.