Binnenrotte officieel open voor aangekomen teams

RTV Rijnmond doet maandag de hele dag verslag van de Roparun. Zaterdagavond rond middernacht vertrokken de laatste teams vanuit Frankrijk en Duitsland om geld op te halen voor mensen met kanker met een estafetteloop. Maandagochtend waren alle teams al over de grens, de eerste teams naderen de finish op de Binnenrotte in het centrum van Rotterdam. De finish is maandag tussen 14:00 en 19:00 uur te beluisteren. Beelden van die finish zijn tussen 14:00 en 17:00 uur te zien op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.

Het regent, het regent, de lopers worden nat...



De rest van de middag is de Roparun live te volgen op radio en televisie. Ook op de website kun je live de beelden van de aankomst op de Binnenrotte volgen.

De mooie en emotionele verhalen over deze en andere lopers zie en hoor je vanaf 14:00 uur op televisie en radio.

Locoburgemeester Wijbenga heeft om 12:00 uur maandag officieel de Binnenrotte geopend. De teams mogen nu het grote plein in het centrum van Rotterdam op. Het eerste team stond een uur met de neuzen tegen een dicht hek te wachten. Zij mogen nu als eerste de Binnenrotte op.



Handhaving heeft een aantal auto's op het Noordereiland weggesleept, omdat ze voertuigen in de weg stonden voor de lopers.

Teams worden in alle steden en dorpen op de route onthaald met muziek en juichende toeschouwers







Het eerste team is aangekomen bij Blaak in het centrum van Rotterdam. De teams wachten op het plein voor de Markthal tot de finish om 12:00 uur opent en ze het teamcompound op de Binnenrotte op mogen.





Het voorste team, Vrienden van Flakkee, is al in Barendrecht. De finish gaat pas om 12:00 uur open, het ziet ernaar uit dat de lopers even moeten wachten voor ze officieel kunnen finishen.





Het team met Rotterdamse politici heeft anderhalf uur vertraging opgelopen nadat punaises op het parcours de fietsbanden hebben toegetakeld.





Van de teams die zijn gestart in Parijs hebben de voorste nog maar 34 kilometer te lopen voor ze op de Binnenrotte zijn, waar dit jaar de finish is. Het is het team 145 (Vrienden van Flakkee) dat voorop ligt. Er zijn ook teams begonnen in Hamburg. Daarvan moet het voorste team nog 65 kilometer lopen.