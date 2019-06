Liveblog Roparun: koplopers naderen Rotterdam

RTV Rijnmond doet maandag de hele dag verslag van de Roparun. Zaterdagavond rond middernacht vertrokken de laatste teams vanuit Frankrijk en Duitsland. Maandagochtend waren alle teams al over de grens, de eerste teams naderen de finish op de Binnenrotte in het centrum van Rotterdam.





09:45 uur

Het voorste team, Vrienden van Flakkee, is al in Barendrecht. De finish gaat pas om 12:00 uur open, het ziet ernaar uit dat de lopers even moeten wachten voor ze officieel kunnen finishen.





08:02 uur

Het team met Rotterdamse politici heeft anderhalf uur vertraging opgelopen nadat punaises op het parcours de fietsbanden hebben toegetakeld.





07:23 uur

Van de teams die zijn gestart in Parijs hebben de voorste nog maar 34 kilometer te lopen voor ze op de Binnenrotte zijn, waar dit jaar de finish is. Het is het team 145 (Vrienden van Flakkee) dat voorop ligt. Er zijn ook teams begonnen in Hamburg. Daarvan moet het voorste team nog 65 kilometer lopen.