Moniz ook komend seizoen hoofdtrainer bij Excelsior

Ricardo Moniz is ook het komende seizoen hoofdtrainer van Excelsior. De Rotterdamse trainer heeft zijn contract met een jaar verlengd met een optie voor nog één seizoen. Hij maakte het afgelopen seizoen in Kralingen af, nadat Adrie Poldervaart bij Excelsior was opgestapt.

Moniz kon de Kralingers niet in de eredivisie houden. Excelsior degradeerde in de halve finale van de nacompetitie tegen RKC Waalwijk. De Brabanders waren over twee wedstrijden te sterk.

“Ik ben blij dat ik ook komend seizoen hoofdtrainer ben van Excelsior", zegt Moniz. “Na de degradatie hebben we de tijd genomen. Iedereen was flink aangeslagen door de gebeurtenissen, dus het is ook goed dat we dat gedaan hebben. Het respect naar elkaar toe is echter altijd gebleven en dat is de basis waarop we nu verdergaan."

‘Ambitie om snel terug te keren naar de eredivisie’

“Ik heb enorm veel sympathie en respect gekregen voor de mensen die bij de club werken, voor de fans, voor de hele club. Dat is bij mij in korte tijd gegroeid en een belangrijke reden om graag verder te willen. Daarnaast willen we met z’n allen iets rechtzetten en hebben we uiteraard de ambitie om snel terug te keren in de Eredivisie”, zegt Moniz.

“Bij zijn aanstelling hadden we al met Ricardo afgesproken dat we pas na het seizoen over de toekomst wilden praten’’, zegt algemeen directeur Ferry de Haan. “Na de degradatie wilden we eerst een aantal dingen op een rij zetten. Wij schrijven de degradatie overigens niet op zijn conto. Bij zijn aanstelling hoopten we dat hij gedrevenheid en passie zou brengen en dat heeft hij absoluut gebracht.’’

Op woensdag 26 juni leidt Moniz bij Excelsior de eerste training van het komende seizoen. Drie dagen later is het eerste oefenduel van de Kralingers bij IJVV De Zwervers.