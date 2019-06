Duizend Dordtenaren ontbijten samen op straat

Aan lange rijen tafels dwars door de straten van de Dordtse binnenstad en rond de Dom, zitten maandagochtend duizend Dordtenaren aan een enorm Pinksterontbijt. Het is het tweede jaar dat in Dordrecht zo'n groot ontbijt wordt georganiseerd. Dit jaar haakt het in op het thema #jebentnietalleen.

"Lekker weer en een goede sfeer, het was echt geweldig", zegt initiatiefnemer Willemijn Nobel van Nobel's Brood. "Maar toch ook heel intiem", voegt ze daaraan toe.

Nobel's Brood zorgt voor het ontbijt, maar mensen mochten ook zelf eten en drinken mee nemen om te delen met wie naast het zat, zoals zelfgebakken cake.

Er is vijfduizend euro opgehaald om nog een keer voor duizend Dordtenaren een ontbijt te organiseren. Maar dan verdeeld over twaalf wijken, voor zo'n 80 mensen per wijk, legt Willemijn uit. "Voor kwetsbare, eenzame mensen en mensen met minder draagkracht. Iedereen die bekend is bij de gemeente of bij kerken."

Volgens Nobel is het ontbijt erg gezellig en zijn er veel bijzondere gesprekken tussen mensen. "Dat moest wel, want de plekken waren krap, dus iedereen zat lekker dicht op elkaar", zegt Willemijn lachend.

Wethouder Peter Heijkoop nam de symbolische cheque van vijfduizend euro in ontvangst.