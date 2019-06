Middeleeuwse taferelen in het Kasteel van Rhoon

Met middeleeuwse muziek, een riddersteekspel, sprookjesachtige theatervoorstellingen en rondleidingen door het kasteel maakten de bezoekers een uitstapje naar het verleden.

Een laaiend enthousiaste bezoeker is altijd gek geweest op kastelen en voelde zich weer een beetje kind. "Ik heb vroeger veel met kastelen gespeeld. En ik ging toen ik jong was altijd op bezoek bij een tante. Die woonde vlakbij Kasteel de Haar, waar we altijd langskwamen met de bus. Dat maakte diepe indruk. En ja, ik was altijd helemaal gek op de serie Floris."

Netvlies

Volgens Han Bakker, Stichting het Kasteel van Rhoon, zijn dit soort dagen belangrijk om de Nederlandse geschiedenis onder de aandacht te brengen bij een groter publiek. "Veel mensen kennen dit kasteel wel van naam, bijvoorbeeld van bruiloften. Maar wat van wat hier allemaal te beleven is of van de geschiedenis, hebben ze geen idee. Dit soort dagen zijn natuurlijk geweldig om bij een breder publiek op het netvlies te komen. Want, in dit kasteel is veel meer te doen dan veel mensen weten."

Dat het een leerzame dag was, beaamt een jonge bezoeker. "Ik denk dat het goed is dat kinderen wat leren over de geschiedenis. En dus een keer afstappen van de smartphone."