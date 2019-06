Organisatie Roparun waarschuwt teams voor slecht weer

De teams finishen dit jaar in natte omstandigheden

Op het parcours zijn schuilplekken waar de lopers en fietsers gebruik van kunnen maken als er bijvoorbeeld onweer losbarst. Een van de plekken is in de buurt van de Kubuswoningen in Rotterdam.

In Barendrecht, de gemeente waar alle teams doorheen komen, zijn onder meer de springkussens wat eerder weggehaald.

Volgens een woordvoerder van de Roparun is er sprake van een grillig weerbeeld. "Soms kijk je op Buienalarm en zie je een enorme piek, die duidt op veel regen. Kijk je vijf minuten later dan is daar niets meer van te zien. De buiten zijn ook erg plaatselijk."

De teams zijn ook wel wat gewend, benadrukt hij. "Bij de start in Parijs waren de omstandigheden door de harde wind ook niet ideaal. Maar we hebben hier te maken met mensen die echt niet wakker liggen van een buitje."

Mocht het echt gevaarlijk worden dan zet de organisatie alles op alles om teams van het parcours te halen.

Alle teams zijn inmiddels in Rotterdam gearriveerd.