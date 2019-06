Schippers voeren actie voor behoud historische scheepswerf Koningspoort

Op en rondom scheepswerf Koningspoort is maandagmiddag actie gevoerd voor het behoud van de werf. Tientallen historische schepen in de Oude Haven en omgeving lieten rond het middaguur hun scheepshoorn klinken, als protest tegen de sluiting.

Ook werden op de werf workshops lassen, smeden en timmeren gegeven om te laten zien dat de werf ook een educatieve functie heeft.

De Stichting Tijdelijk Beheer Koningspoort heeft de werf onlangs gesloten, nadat de gemeente - als eigenaar van de werf - besloot geen geld te willen steken in acuut, achterstallig onderhoud.

Groot ongenoegen

Ook werden de twee partijen het niet eens over wie verantwoordelijk is voor de exploitatie en onderhoud van de werf. Volgens de stichting is anderhalf jaar geleden met de gemeente afgesproken dat de gemeente een toekomstplan zou ontwikkelen, terwijl de gemeente op haar beurt beweert dat juist de stichting daarmee aan de slag zou gaan.

Intussen is de helling gesloten en kunnen historische schepen er niet meer terecht voor reparatie of restauratie, tot groot ongenoegen van de eigenaren van de ruim 180 historische schepen in Rotterdam.

Wethouder Said Kasmi (Cultuur) zei eerder de Koningspoort een "zeer warm hart" toe te dragen, maar wil dat de stichting zelf op zoek gaan naar particuliere geldschieters.

Chris van der Meulen van de Stichting Tijdelijk Beheer Koningspoort: "De stichting wil graag helpen bij het ontwikkelen een plan voor de toekomst van de Koningspoort, maar de verantwoordelijkheid en regie liggen uiteindelijk bij de gemeente."

Ontwikkelpotje

Volgens van der Meulen is naast een laatste, eenmalige subsidie van 60 duizend euro voor de exploitatie van de werf, ook een bedrag van 55 duizend euro nodig voor acuut achterstallig onderhoud. "En als wij zelf dat toekomstplan moeten maken en op zoek moeten naar geldschieters, zou ook daar een ontwikkelpotje voor moeten komen."

In de Rotterdamse gemeenteraad hebben meerdere partijen inmiddels steun betuigd aan de Koningspoort. Ook Hennie van Schaik (Leefbaar Rotterdam) van de gebiedscommissie Centrum kwam vanmiddag naar de werf om zijn sympathie te tonen. "De werf, samen met al die oude scheepjes eromheen, bepalen het beeld van de Oude Haven en omgeving. Iedereen vindt het prachtig en daarom moet dit stukje van de stad hoe dan ook behouden blijven voor Rotterdam."

De gebiedscommissie Centrum heeft daarom "ongevraagd advies" gegeven aan de gemeenteraad, vertelt Van Schaik, "voor behoud van de Koningspoort."

Binnenkort debatteert de Rotterdamse gemeenteraad over deze kwestie.